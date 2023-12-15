Участник СВО приехал в отпуск и вышел на пикет с требованием помочь сослуживцам

В Чите участник СВО вышел на пикет с требованием помочь сослуживцам

В Чите приехавший в отпуск участник специальной военной операции Олег Изосимов вышел на одиночный пикет к зданию правительства Забайкальского края с требованием помочь сослуживцам. Об этом пишет Chita.ru.

Как рассказал мужчина перед выходом на пикет, он является контрактником. Перед отпуском сослуживцы попросили его привезти электростанции, беспилотники и другое оборудование. «Ребятам из других регионов предоставляют все необходимое. Я обратился с письмом на имя губернатора, отдал в окно на первом этаже. Но ответа за неделю так и не получил», — рассказал Изосимов.

В пресс-службе правительства изданию заявили, что обращений от Изосимова не регистрировали, подчеркнув, что «в окне на первом этаже» письма не принимаются. Однако позже журналисты портала выяснили, что обращение было подписано командиром военного.

В результате Изосимов вышел на пикет и минимум час просидел на крыльце на морозе, пока к нему не вышел зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров, который уговорил контрактника пройти к себе в кабинет. Во время беседы военнослужащий рассказал, что ему нужно получить помощь как можно быстрее, так как он болеет и до окончания отпуска собирался подлечиться. Мужчина также заявил, что были случаи, когда до российских бойцов не доходила половина гуманитарной помощи.

Майдохаров, ознакомившись со списком того, что требуется сослуживцам Изосимова, заверил, что перечень отрабатывается и все необходимое направят в зону СВО. Кроме того, он договорился о госпитализации контрактника.

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