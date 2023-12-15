В России предложили ввести в школах уроки мужества от участников СВО

Депутат Бессараб предложила ввести в школах уроки мужества от участников СВО

В России предложили ввести в школах уроки мужества от участников специальной военной операции (СВО). Такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что участники Великой Отечественной войны в свое время внесли очень большой вклад в воспитание молодежи.

«Они приходили в трудовые коллективы, в школы, в училища и рассказывали о том, за что они воевали и как это было. Патриотическое воспитание ничем не заменишь. Я думаю, что участники специальной военной операции также смогут рассказывать о своем ратном подвиге и о том, какие интересы они защищали, чтобы детям было понятнее», — поделилась Бессараб.

По мнению парламентария, участников СВО можно будет привлечь и к педагогической работе в сфере трудового воспитания.

«Нам нужны настоящие мужчины, которые умеют работать руками, которые умеют повести за собой, которые могут зажечь детские глаза и рассказать о том, как быть настоящим человеком. Я уверена, что ребята будут лидерами в общеобразовательном процессе», — заключила она.

В ходе прямой линии и итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что ветеранов СВО будут привлекать к работе с молодежью. Об этом сообщает ТАСС.

Прямая линия Путина прошла 14 декабря. Она стала первой с 2021-го года и 20-й по счету за время президентства Владимира Путина.