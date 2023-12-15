В Бельгии предположили срок согласования финансирования для Украины

Премьер Бельгии: обсуждение ЕС по финансированию Украины займет несколько недель

Обсуждение Европейского союза (ЕС) по финансированию Украины займет несколько недель. Такой срок согласования предположил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает РИА Новости.

«Мы достигли вчера хорошего прогресса по этому вопросу, но нам необходимо единогласное решение, для него потребуется несколько недель», — сказал он.

Ранее во Франции призвали ЕС отказаться от приема Украины в блок. Вместо повторения заявлений об обязательности приема Украины в Евросоюз, надо было бы заняться установлением мира на Украине, заявил лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.