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12:19, 15 декабря 2023Мир

Во Франции призвали ЕС отказаться от приема Украины и найти мирное решение

Французский парламентарий Дюпон-Эньян призвал ЕС к достижению мира на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Франция должны сосредоточиться на поиске мирного решения конфликта на Украине вместо принятия страны в объединение, заявил депутат Национального собрания Франции, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. С таким заявлением он выступил в эфире CNews.

Парламентарий посчитал, что ЕС как никогда нуждается в мирном диалоге из-за экономической и политической ситуации. По его мнению, Евросоюз должен отказаться от планов принять Украину и сосредоточиться на достижении мира.

«Вместо того чтобы бездумно повторять одну и ту же мысль об обязательности приема Украины в Евросоюз, надо было бы заняться установлением мира на Украине», — призвал Дюпон-Эньян.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине негативно сказывается на экономике Европы и разрушает ее.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержать страну на фоне критики коррупции. Макрон заверил своего коллегу в оказании содействия в открытых переговорах о вступлении Украины в ЕС.

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      Юрий Леонов
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