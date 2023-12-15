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10:59, 15 декабря 2023Россия

В Белгородской области резко изменилась интенсивность обстрелов

Губернатор Гладков: в Белгородской области резко снизилась интенсивность атак

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области резко изменилась интенсивность обстрелов — если 14 декабря в регионе зафиксировали более 50 прилетов, то 14 декабря их число составило 15. Ежедневную сводку опубликовал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено два артиллерийских и два минометных снаряда, по МАПП "Нехотеевка" — один минометный снаряд», — сообщил глава региона.

Он добавил, что в селе Щетиновка противник сбросил с дрона семь взрывных устройств. В Шебекинском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка — там зафиксировали три прилета, в селе Середа зафиксировали 2 минометных снаряда, близ МАПП «Шебекино» — 5. Никто при обстрелах не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поручит правительству создать особую экономическую зону в городе Шебекино Белгородской области, который регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. По его словам, важно сохранить в Шебекино рабочие места и создать ситуацию, которая в будущем поможет восстановить экономику.

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      Анастасия Шейкина
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