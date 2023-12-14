Путин дал поручение правительству по пострадавшему от обстрелов Шебекино

Путин поручил правительству создать особую экономическую зону в Шебино

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит правительству создать особую экономическую зону в городе Шебекино Белгородской области, который регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино, создание такой зоны надо поддержать. И я попрошу правительство внести предложение в ближайшее время», — сказал глава государства.

Он добавил, что важно сохранить в Шебекино рабочие места и создать ситуацию, которая в будущем поможет восстановить экономику.

Путин ранее заявлял, что в случае продолжения постоянных обстрелов российской приграничных регионов на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет ВСУ от границы. В свою очередь, секретарь Совбеза Николай Патрушев подчеркивал, что ущерб от обстрелов регионов Центральной России со стороны Украины с начала года превысил семь миллиардов рублей.