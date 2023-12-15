В Германии сорвали теракт ХАМАС

Hill: в Германии арестовали членов ХАМАС, подозреваемых в подготовке теракта

Немецкие правоохранительные органы арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта, связанных с палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федеральной прокуратуры Германии.

Как указали в ведомстве, арестованные граждане Египта, Нидерландов и Германии, чей теракт был сорван полицией, «являются давними членами ХАМАС и участвовали в операциях ХАМАС за рубежом».

14 декабря в Дании задержали семерых связанных с ХАМАС подозреваемых в подготовке теракта. Израильские правоохранители поблагодарили своих датских коллег за «их успешную контртеррористическую операцию, кульминацией которой стали сегодняшние аресты и разоблачение проникновения инфраструктуры ХАМАС в Европу».