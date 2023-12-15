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09:43, 15 декабря 2023Мир

В Германии сорвали теракт ХАМАС

Hill: в Германии арестовали членов ХАМАС, подозреваемых в подготовке теракта

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Немецкие правоохранительные органы арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта, связанных с палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федеральной прокуратуры Германии.

Как указали в ведомстве, арестованные граждане Египта, Нидерландов и Германии, чей теракт был сорван полицией, «являются давними членами ХАМАС и участвовали в операциях ХАМАС за рубежом».

14 декабря в Дании задержали семерых связанных с ХАМАС подозреваемых в подготовке теракта. Израильские правоохранители поблагодарили своих датских коллег за «их успешную контртеррористическую операцию, кульминацией которой стали сегодняшние аресты и разоблачение проникновения инфраструктуры ХАМАС в Европу».

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      Глеб Бажуткин
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