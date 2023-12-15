Итальянский политолог Караччоло: Украина проигрывает в конфликте

Директор итальянского журнала по геополитике Limes и одноименной школы геополитики Лучо Караччоло заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский проигрывает в конфликте. В интервью газете La Stampa он предсказал, что страна не сможет вернуть себе утраченные территории и превратится в «несостоявшееся государство».

«Несомненно, проигрывает Зеленский, а Украина — в большей степени, чем он. Она потеряла треть своего населения, многие из них — беженцы, которые не вернутся», — уверен политолог.

По его словам, зависимость Киева от США и Евросоюза обернется политическими и экономическими издержками, особенно для Европы.

В конце ноября журналисты британского еженедельника The Economist предрекли победу России в конфликте с Украиной из-за нерешительности западных союзников Киева.