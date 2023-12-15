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12:22, 15 декабря 2023Путешествия

В кафе российского аэропорта нашли мужчину без признаков жизни

«Фонтанка»: в аэропорту Пулково нашли пенсионера без признаков жизни

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В кафе российского аэропорта Пулково нашли пенсионера без признаков жизни. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Уточняется, что 71-летнему мужчине неожиданно стало плохо, пока он ждал посадку на рейс в ночь на четверг, 14 декабря. Известно, что сотрудники аэропорта сразу вызвали врачей, однако спасти пассажира не удалось. По данным источника, полиция на транспорте подтвердила информацию о происшествии.

Ранее врачи тюменской больницы спасли жизнь пассажиру самолета, у которого во время полета остановилось сердце. Когда воздушное судно находилось на большой высоте, один из путешественников почувствовал себя плохо.

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      Марина Черняк
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