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14:51, 11 декабря 2023Путешествия

У пассажира остановилось сердце на борту летевшего из Москвы самолета

Врачи спасли жизнь пассажиру с остановкой сердца на рейсе Москва — Тюмень

Фото: Arthur Edelmans / Unsplash

Врачи Областной клинической больницы №1 Тюмени спасли жизнь пассажиру самолета, у которого во время полета остановилось сердце. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Тюменской области.

Ситуация произошла на рейсе лайнера, летевшего из Москвы в Тюмень. Когда воздушное судно находилось на большой высоте, один из путешественников почувствовал себя плохо. Известно, что сердечно-сосудистый хирург Руслан Абдуллаев и врач-кардиолог Ирина Жилинская, которые тоже находились на борту, быстро отреагировали на ситуацию и начали оказывать пассажиру первую помощь.

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«Меньше минуты понадобилось специалистам, чтобы установить диагноз — остановка сердца. Медики приступили к сердечной реанимации», — говорится в Telegram-канале.

По данным источника, мужчине сделали непрямой массаж сердца, и через четыре минуты оно снова забилось. Самолет экстренно приземлился в аэропорту Казани, где пассажира встретила реанимационная бригада.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса авиакомпании IndiGo в Калькутту решил поспать во время полета и не выжил. После вылета из индийского города Чандигарх 43-летний Саураб Кумар Джайн почувствовал себя плохо, вспотел и стал задыхаться.

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      Марина Черняк
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