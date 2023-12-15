В Кремле рассказали об отношении США к боеспособности Украины

Песков заявил, что США осведомлены о неспособности Украины победить в конфликте

США осведомлены о неспособности Украины победить в конфликте. Об отношении Вашингтона к боеспособности Киева рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает NBC News.

«Вы говорите им: идите и умирайте. Не волнуйтесь, мы дадим вам достаточно денег и достаточно вооружения, но вы должны пойти и погибнуть. И вы прекрасно знаете, что они (Украина — прим. «Ленты.ру») не смогут победить [в конфликте]», — заявил представитель Кремля.

Ранее в США оценили способность Украины продержаться без помощи Запада. Отмечается, что в таком положении Киев потерпит поражение к лету.