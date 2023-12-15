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17:38, 15 декабря 2023Мир

В Кремле рассказали об отношении США к боеспособности Украины

Песков заявил, что США осведомлены о неспособности Украины победить в конфликте

Фото: Reuters

США осведомлены о неспособности Украины победить в конфликте. Об отношении Вашингтона к боеспособности Киева рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает NBC News.

«Вы говорите им: идите и умирайте. Не волнуйтесь, мы дадим вам достаточно денег и достаточно вооружения, но вы должны пойти и погибнуть. И вы прекрасно знаете, что они (Украина — прим. «Ленты.ру») не смогут победить [в конфликте]», — заявил представитель Кремля.

Ранее в США оценили способность Украины продержаться без помощи Запада. Отмечается, что в таком положении Киев потерпит поражение к лету.

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      Виктория Кондратьева
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