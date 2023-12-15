В США оценили способность Украины продержаться без помощи Запада

CNN: без помощи США и НАТО Украина потерпит поражение к лету

Разведывательные ведомства США и стран НАТО полагают, что без военной помощи Украина может потерпеть поражение уже к лету. Об этом сообщает CNN.

Как рассказали журналистам высокопоставленные американские и европейские разведчики, на Западе скептически оценили способность Украины продержаться и продолжать боевые действия самостоятельно.

«С нами нет никакой гарантии успеха, но без нас они наверняка потерпят неудачу», — заявил в беседе американский военный.

Предполагается, что даже при оптимистичном стечении обстоятельств без помощи НАТО Украина продержится только несколько месяцев. Также западные официальные лица опасаются, что задержка или приостановка поддержки со стороны США повлияет на помощь со стороны их союзников.

Ранее журналист Ли Хокстейдер заявил в статье для The Washington Post, что Украину ждут худшие времена на фронте без западных поставок оружия. Журналист подчеркнул, что украинской армии придется постепенно сдавать территории для сокращения оборонительной линии.