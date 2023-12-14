Украине предсказали худшие времена

WP: Украину ждут худшие времена, если Запад перестанет поставлять ВСУ оружие

Украину ждут худшие времена на фронте, если Запад перестанет поставлять Киеву оружие, заявил журналист Ли Хокстейдер в своей статье для The Washington Post (WP).

По его словам, военное командование Украины уже предупредило, что ситуация на передовой для ВСУ не просто тупиковая, а катастрофическая. Автор статьи подчеркнул, что если оружие и боеприпасы перестанут поступать в Киев, украинской армии придется постепенно сдавать территории, чтобы сократить линию обороны.

Хокстейдер считает, что поражение Украины станет стратегической катастрофой для Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что тупик в конфликте, о котором ранее говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, связан с приходом зимы. «Касаемо заявлений некоторых генералов, некоторых военных: в любом случае это не о кризисе, это о зиме», — заявил политик.