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10:31, 15 декабря 2023Россия

В Петербурге автомобиль въехал в остановку с людьми и попал на видео

В Петербурге автомобиль протаранил остановку с людьми, пострадал один человек

В микрорайоне Красное Село в Санкт-Петербурге автомобиль въехал в остановку с людьми. Об этом сообщает 78.ru.

На опубликованных с места происшествия кадрах видно, как машину при повороте на перекрестке заносит из-за гололеда, из-за чего она въезжает в автобусную остановку, где стоят около десяти человек.

По предварительным данным, пострадала 19-летняя девушка, подробностей о ее состоянии не приводится. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в Барнауле Алтайского края водитель легковушки протаранил автобусную остановку. Пострадали шесть человек, одного из них спасти не удалось.

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      Анастасия Шейкина
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