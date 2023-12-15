В Петербурге автомобиль въехал в остановку с людьми и попал на видео

В Петербурге автомобиль протаранил остановку с людьми, пострадал один человек

В микрорайоне Красное Село в Санкт-Петербурге автомобиль въехал в остановку с людьми. Об этом сообщает 78.ru.

На опубликованных с места происшествия кадрах видно, как машину при повороте на перекрестке заносит из-за гололеда, из-за чего она въезжает в автобусную остановку, где стоят около десяти человек.

По предварительным данным, пострадала 19-летняя девушка, подробностей о ее состоянии не приводится. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в Барнауле Алтайского края водитель легковушки протаранил автобусную остановку. Пострадали шесть человек, одного из них спасти не удалось.