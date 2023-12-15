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17:09, 15 декабря 2023Среда обитания

В Петербурге найдена «царица-сосуля»

В Санкт-Петербурге сосулька выросла длиной с пятиэтажный дом

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге обнаружили сосульку длиной с пятиэтажный дом, передает Telegram-канал издания «Фонтанка».

Ледяной сталактит вырос в центре города по адресу улица Серпуховская, 48. Нарост вырос, опираясь на строительные леса. На опубликованной фотографии видно, что ближе к верхним этажам ширина образования составила около трети окна, при этом к нижним этажам она сократилась примерно до сантиметра.

Ранее в городе было обнаружено множество других сосулек непривычных размеров. Так, на доме 30 по Большому Сампсониевскому проспекту был найден ледяной нарост длиной в три этажа, который спускался по кирпичной стене здания. По адресу Гранитная улица, 34 с крыши карниза свисала двухметровая сосулька, а на водосточной трубе дома 24 по улице Жуковского образовалась сосулька длиной в два этажа.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить денежную компенсацию за упавший на голову с крыши снег. По словам руководителя ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлии Белеховой, ответственность за падение снега с крыши многоквартирного дома несет Управляющая компания (УК), Товарищество собственников жилья (ТСЖ) или Жилищно-строительный кооператив (ЖСК) — они и будут обязаны выплатить компенсацию.

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      Мария Черкасова
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