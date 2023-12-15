В Петербурге образовалась очередь из скорых перед детской больницей

В Петербурге образовалась очередь из скорых перед детской больницей из-за ОРВИ

В Санкт-Петербурге образовалась очередь из машин скорой помощи перед детской больницей №5 имени Филатова из-за подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Об этом стало известно «Фонтанке».

Один из читателей издания рассказал, что накануне возле инфекционного отделения на Бухарестской улице медики были вынуждены подолгу ожидать. Около 18:00 там выстроилась очередь из машин.

«Инфекционное боксированное отделение №9. Мест нет. (...) Плюс ждешь во временных боксах», — поделился мужчина.

В городском комитете по здравоохранению заверили, что места в больнице есть. В стационарах детской сети для COVID-19 и пневмоний свободно чуть более 20 процентов коек — 48 из 200.

Представители ведомства напомнили, что в Северной столице регистрируют подъем заболеваемости ОРВИ. Госпитализация требуется не всем из тех, кого привозят в больницу, однако в поликлиниках предпочитают перестраховаться. Часть детей после обследования были отпущены домой.

Ранее сообщалось, что в Москве фельдшер скорой помощи сбила пятилетнюю девочку и ушла от наказания.