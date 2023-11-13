В Москве сбитую фельдшером пятилетнюю девочку признали виновной в ДТП

В Москве фельдшер скорой помощи сбила пятилетнюю девочку и ушла от наказания

В Москве фельдшер скорой помощи сбила пятилетнюю девочку и ушла от наказания. Следователь обвинил ребенка в ДТП и не стал возбуждать уголовное дело. Об этом сообщило издание Baza в Telegram.

По данным издания, в апреле дошкольницу сбила машина. За рулем авто оказалась медик, женщина сразу осмотрела девочку и объявила, что у той нет серьезных переломов. Матери пострадавшей фельдшер тогда рекомендовала приложить к ноге холодное и уехала. Однако родительница все же отвезла девочку в больницу — там ей диагностировали закрытый перелом двух костей левой голени.

Сведения о ДТП поступили в суд, но выяснилось, что пострадавшие обратились слишком поздно. Они должны были запросить видеофиксацию в течение пяти дней после случившегося. Семью спас сотрудник Госавтоинспекции, который рассказал в суде, что фельдшер наехала на ребенка левым колесом машины.

Последнюю на год оставили без водительских прав, но возбуждать уголовное дело отказались. Как утверждает следователь, пятилетняя москвичка сама не сумела вовремя затормозить на самокате и врезалась в авто медика. Мать девочки после этого написала заявление в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге шестиклассник угнал BMW и устроил ДТП, врезавшись в машину сотрудников полиции.