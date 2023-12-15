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14:14, 15 декабря 2023Россия

В петербургском метро нашли девочку из Узбекистана без одежды

В Петербурге на станции метро нашли девочку из Узбекистана без верхней одежды

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге на станции метро «Нарвская» нашли девочку из Узбекистана без верхней одежды. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как рассказали в пресс-службе подземки в Северной столице, один из пассажиров передал ребенка сотрудникам службы безопасности. Те, в свою очередь, вызвали скорую и полицию.

Несовершеннолетняя вела себя странно и практически не разговаривала. Удалось установить, что девочка проживает вместе с матерью-иностранкой на улице Метростроевцев. По предварительным данным, женщина обнаружила отсутствие ребенка, когда проснулась утром. По ее словам, дошкольница открыла входную дверь и ушла.

Как утверждает «Фонтанка», ребенок родился с нарушениями двигательного аппарата, а также с проблемами развития. Ее мать — гражданка Узбекистана, у которой есть вид на жительство в России.

В отношении родительницы составили протокол по статье 5.35 («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП РФ. Госпитализация девочке не потребовалась.

Ранее в Тульской области местные жители обнаружили живой второклассницу из Козельска Калужской области.

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      Анна Щербакова
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