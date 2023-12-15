Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:11, 16 декабря 2023Наука и техника

В России начали разработку нового ракетного комплекса

Командующий РВСН Каракаев: в России разрабатывается новый ракетный комплекс
Ракетный комплекс «Ярс»

Ракетный комплекс «Ярс». Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В России ведется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического значения, который должен сменить «Ярс». Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий Ракетных войско стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, вся мобильная группировка РВСН к настоящему времени перевооружена на комплекс «Ярс». Каракаев отметил, отметил, что доля современны ракетных комплексов в РВСН достигла почти 90 процентов. Только в текущем году ракетные войска получили около 80 новых образцов вооружения и военной техники.

Также, по словам генерал-полковника, ряд полков, вооруженных «Ярсами», будут дежурить постоянно для повышения боевой устойчивости.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» начал поступать на вооружение российской армии с 2009 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин заявил о резком росте числа украинских военнопленных

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Украине предрекли банкротство через несколько месяцев

      В Польше пожаловались на распространяющих нацизм беженцев из Украины

      В США предупредили Зеленского о последствиях его угроз

      Одной европейской стране разрешили использовать нефть из России в обход санкций

      Белоруссия прекратила действие соглашения о КПП с Украиной

      В ресторанах Киева начали раздавать повестки

      Названа причина смерти Мэттью Перри

      В России начали разработку нового ракетного комплекса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости