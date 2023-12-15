В России начали разработку нового ракетного комплекса

Командующий РВСН Каракаев: в России разрабатывается новый ракетный комплекс

В России ведется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического значения, который должен сменить «Ярс». Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий Ракетных войско стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, вся мобильная группировка РВСН к настоящему времени перевооружена на комплекс «Ярс». Каракаев отметил, отметил, что доля современны ракетных комплексов в РВСН достигла почти 90 процентов. Только в текущем году ракетные войска получили около 80 новых образцов вооружения и военной техники.

Также, по словам генерал-полковника, ряд полков, вооруженных «Ярсами», будут дежурить постоянно для повышения боевой устойчивости.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» начал поступать на вооружение российской армии с 2009 года.