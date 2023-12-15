В России предложили лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления

СКР предложил лишать гражданства за тяжкие и особо тяжкие преступления

Следственный комитет России (СКР) призвал внести изменения в законодательство, согласно которым можно будет лишать приобретенного российского гражданства за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что сейчас это разрешается делать за отдельные виды преступлений. К примеру, за изнасилование.

15 декабря двух жителей Челябинской области лишили приобретенного гражданства России из-за невыполнения конституционных обязанностей — прохождения воинской службы.

Ранее в МВД направили информацию о семи осужденных для принятия решения о прекращении их гражданства России.