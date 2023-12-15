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11:23, 15 декабря 2023Россия

В России три человека отравились угарным газом

В Нижегородской области три человека отравились угарным газом

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В селе Починки Нижегородской области три человека отравились угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

ЧП произошло вечером 14 декабря в одном из домов. Трое жителей почувствовали себя плохо и были вынуждены обратиться за помощью.

Пострадавших от отравления россиян доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Ранее похожий случай произошел в Волгограде, где трое детей отравились угарным газом. Их нашли лежащими без сознания и госпитализировали. В стационар дети поступили в состоянии средней степени тяжести.

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      Алан Босиков
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