Троих детей нашли без сознания в российском частном доме

В Волгограде трое детей отравились угарным газом, их госпитализировали

В Волгограде трое детей отравились угарным газом — их нашли в частном доме без сознания. Об этом сообщил источник V1.ru в экстренных службах

Предварительно, несовершеннолетних нашли без сознания в СНТ «Нефтяник», их экстренно госпитализировали.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили ТАСС, что состояние детей оценивается как средней степени тяжести, они находятся в отделении острых отравлений в больнице № 25.

Ранее в Якутске несколько человек отравились угарным газом в частном доме. Утечка газа произошла в доме на улице 50 лет Советской Армии. Врачи не смогли спасти одного человека, среди пострадавших есть ребенок.