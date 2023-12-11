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13:19, 11 декабря 2023Россия

Троих детей нашли без сознания в российском частном доме

В Волгограде трое детей отравились угарным газом, их госпитализировали

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Волгограде трое детей отравились угарным газом — их нашли в частном доме без сознания. Об этом сообщил источник V1.ru в экстренных службах

Предварительно, несовершеннолетних нашли без сознания в СНТ «Нефтяник», их экстренно госпитализировали.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили ТАСС, что состояние детей оценивается как средней степени тяжести, они находятся в отделении острых отравлений в больнице № 25.

Ранее в Якутске несколько человек отравились угарным газом в частном доме. Утечка газа произошла в доме на улице 50 лет Советской Армии. Врачи не смогли спасти одного человека, среди пострадавших есть ребенок.

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      Анастасия Шейкина
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