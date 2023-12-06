Россияне отравились угарным газом в доме

В Якутии несколько человек отравились угарным газом, одного не удалось спасти

В Якутске несколько человек отравились угарным газом в частном доме. Об этом сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.

Утечка газа произошла в доме на улице 50 лет Советской армии. Врачи не смогли спасти одного человека, среди пострадавших есть ребенок. Почувствовавших себя плохо жителей госпитализировали. Сколько конкретно людей пострадало в прокуратуре не уточнили.

«​В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям произошедшего, соблюдению требований безопасности и другим вопросам», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в Нижнем Новгороде семья из трех человек отравилась угарным газом в квартире. Пострадали 43-летние мужчина и женщина, а также 13-летний ребенок.