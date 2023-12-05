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10:10, 5 декабря 2023Россия

В российском регионе семья из трех человек отравилась угарным газом

В Нижнем Новгороде семья из трех человек отравилась угарным газом

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде семья из трех человек отравилась угарным газом в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, утечка газа произошла в квартире на улице Покровской. Пострадали 43-летние мужчина и женщина, а также 13-летний ребенок. Причину отравления семьи угарным газом пока не установили.

Жильцы дома, где в одной из квартир произошла утечка, не пускают сотрудников аварийных служб. При этом отмечается, что все стояки по всему дому перекрыли.

Ранее в Ростовской области четверо детей отравились угарным газом из печи, врачи не смогли их спасти. Угарным газом отравились дети шести, семи, десяти и пятнадцати лет. Их оставили одних дома в хуторе Шахтенки в российском регионе.

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      Анастасия Шейкина
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