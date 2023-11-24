Четверо детей отравились угарным газом из печи в российском регионе

В Ростовской области четверо детей отравились угарным газом, их не спасли

В Ростовской области четверо детей отравились угарным газом из печи, врачи не смогли их спасти. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

По данным министерства, угарным газом отравились дети шести, семи, десяти и пятнадцати лет. Их оставили одних дома в хуторе Шахтенки в российском регионе. Взрослых в этот момент рядом не было.

В связи с происшествием МЧС напомнило о необходимости не оставлять без присмотра затопленные печи и очищать дымоход от сажи. Ведомство также рекомендовало не эксплуатировать неисправные печи и не оставлять детей без присмотра.

Ранее двое жителей Санкт-Петербурга отравились угарным газом в крытой лодке. Мужчинам было около 50 лет. Они плавали в Онежском озере вблизи карельского села Рыбрека и заснули. Их обнаружили в судне уже без признаков жизни.