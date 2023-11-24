Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:49, 24 ноября 2023Россия

Четверо детей отравились угарным газом из печи в российском регионе

В Ростовской области четверо детей отравились угарным газом, их не спасли

Фото: Pixabay

В Ростовской области четверо детей отравились угарным газом из печи, врачи не смогли их спасти. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

По данным министерства, угарным газом отравились дети шести, семи, десяти и пятнадцати лет. Их оставили одних дома в хуторе Шахтенки в российском регионе. Взрослых в этот момент рядом не было.

В связи с происшествием МЧС напомнило о необходимости не оставлять без присмотра затопленные печи и очищать дымоход от сажи. Ведомство также рекомендовало не эксплуатировать неисправные печи и не оставлять детей без присмотра.

Ранее двое жителей Санкт-Петербурга отравились угарным газом в крытой лодке. Мужчинам было около 50 лет. Они плавали в Онежском озере вблизи карельского села Рыбрека и заснули. Их обнаружили в судне уже без признаков жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы

      ОМОН вручил сотрудникам подмосковного склада Wildberries повестки в военкомат

      Пожар на электроподстанции в Москве попал на видео

      Стало известно о проблеме Байдена из-за раскола демократов по Газе

      МИД России предупредил о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике

      Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

      Зампред комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга получил ранение на СВО

      В США назвали сдерживание Китая главным приоритетом Вашингтона

      Разрыв между пенсиями в регионах России резко увеличился

      Девушка прочитала личный дневник парня и узнала неприятную правду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости