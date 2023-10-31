Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 31 октября 2023Россия

Двое петербуржцев отравились угарным газом в крытой лодке

Двое мужчин отравились угарным газом в крытой лодке в Карелии

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Двое жителей Санкт-Петербурга отравились угарным газом в крытой лодке. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.

Мужчинам было около 50 лет. Они плавали в Онежском озере вблизи карельского села Рыбрека и заснули. В итоге произошло отравление. Их обнаружили в судне уже без признаков жизни.

Внутри лодки находилась газовая горелка, которая, предположительно, стала причиной случившегося.

Летом в Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно с людьми. Пострадали десять человек.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Куликова
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль объявил начало третьей фазы операции в Газе. Какие задачи стоят перед ЦАХАЛ?

      Месси оценил период карьеры в ПСЖ

      Блинкен отправил детей в костюмах Украины и Зеленского за подарками к Байдену

      Назван появляющийся за неделю до инсульта симптом

      Российская следовательница уволилась из-за многолетних преследований коллеги

      Космонавт Кикина высказалась об участии во второй части фильма «Вызов»

      Пятеро российских туристов пропали в районе перевала Дятлова

      Валерия Гай Германика объявила о разводе с супругом

      Москвичам пообещали рекордно теплую ночь

      Россиянам рассказали о последствиях сдерживания цен на сотовую связь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости