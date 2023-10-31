Двое петербуржцев отравились угарным газом в крытой лодке

Двое мужчин отравились угарным газом в крытой лодке в Карелии

Двое жителей Санкт-Петербурга отравились угарным газом в крытой лодке. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.

Мужчинам было около 50 лет. Они плавали в Онежском озере вблизи карельского села Рыбрека и заснули. В итоге произошло отравление. Их обнаружили в судне уже без признаков жизни.

Внутри лодки находилась газовая горелка, которая, предположительно, стала причиной случившегося.

Летом в Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно с людьми. Пострадали десять человек.