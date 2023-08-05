В российском регионе перевернулось судно с находившимися на нем людьми

В Карелии перевернулось маломерное судно с людьми, пострадали десять человек

В Карелии перевернусь маломерное судно с людьми. Пострадали десять человек. Об этом заявил министр здравоохранения российского региона Михаил Охлопков в Telegram.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, отметил он.

Маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии, добавил Охлопков.

В конце июля яхта с туристами получила пробоину неподалеку от берегов Крыма. Судно «Тата» потерпело бедствие в районе мыса Фонарь в Керченском проливе. Сотрудники погранслужбы эвакуировали находившихся на борту людей, судно к этому времени уже наполовину ушло под воду.