Яхта с пассажирами на борту потерпела бедствие у берегов Крыма

Яхта с пассажирами на борту получила пробоину у берегов Крыма

Яхта с пассажирами на борту получила пробоину недалеко от побережья Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ России.

Судно «Тата» потерпело бедствие в районе мыса Фонарь в Керченском проливе. Яхта получила повреждение при столкновении с затопленным судном, уточнили в ФСБ.

К моменту обнаружения яхты сотрудниками погранслужбы она была наполовину затоплена. Поскольку полученные повреждения не позволяли яхте самостоятельно проследовать к берегу, пограничники взяли судно на буксир, предварительно откачав с него воду. Сторожевой корабль «Коршун» транспортирует судно в порт Кавказ. Угрозы здоровью пассажиров яхты нет.

25 июля в районе Земли Франца-Иосифа село на мель российское научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», на борту которого находился 91 человек. Судно должно было доставить груз для полярных станций на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей.