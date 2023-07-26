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17:23, 26 июля 2023Россия

Яхта с пассажирами на борту потерпела бедствие у берегов Крыма

Яхта с пассажирами на борту получила пробоину у берегов Крыма

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Яхта с пассажирами на борту получила пробоину недалеко от побережья Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ России.

Судно «Тата» потерпело бедствие в районе мыса Фонарь в Керченском проливе. Яхта получила повреждение при столкновении с затопленным судном, уточнили в ФСБ.

К моменту обнаружения яхты сотрудниками погранслужбы она была наполовину затоплена. Поскольку полученные повреждения не позволяли яхте самостоятельно проследовать к берегу, пограничники взяли судно на буксир, предварительно откачав с него воду. Сторожевой корабль «Коршун» транспортирует судно в порт Кавказ. Угрозы здоровью пассажиров яхты нет.

25 июля в районе Земли Франца-Иосифа село на мель российское научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», на борту которого находился 91 человек. Судно должно было доставить груз для полярных станций на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей.

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    Алан Босиков
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