Российское научное судно «Михаил Сомов» село на мель

Около архипелага Земли Франца-Иосифа село на мель научное судно «Михаил Сомов»

Российское научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель около архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Архангельской области.

«Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека, это архипелаг Земля Франца-Иосифа, село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов"», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что угрозы затопления и разлива топлива на данный момент нет. На борту корабля находится 91 человек, пострадавших среди них нет. Экипаж занимается обследованием корпус судна. По ее данным, судно вышло из Архангельска 4 июля. Корабль должен был доставить груз для полярных станций на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей.

Ранее в Астраханской области сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов», на борту которого находились 193 пассажира и 60 членов экипажа. Судно следовало по Волге маршрутом Казань — Астрахань.