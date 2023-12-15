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15:38, 15 декабря 2023Россия

В российском регионе эльфов назвали серьезной угрозой

Зампред Совета Ассамблеи народов РФ Худолеев: эльфы являются серьезной угрозой

Фото: Enrique Castro-Mendivil / Reuters

Эльфы представляют серьезную угрозу для России. Об этом во время выступления в Курганской области заявил заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Андрей Худолеев, его слова приводит портал URA.RU.

Как заявил Худолеев, в каждом российском регионе находятся учителя, которые рассказывают ему о своих учениках, всерьез решающих заняться изучением эльфийского языка. Кроме того, он напомнил, что, по данным переписи, около 12 тысяч россиян назвали себя представителями этой народности.

«По Конституции РФ, национальность определяется так — кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. (…) Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой», - заявил российский общественник.

В чем именно заключается угроза, которую несут России эльфы, не уточняется. Также неизвестно, о каких конкретно эльфах говорил Худореев, так как в различных фантастических вселенных приводятся разные их виды: высшие и низшие, темные и светлые, лунные и лесные, и другие.

Худориев мог иметь в виду вселенную, созданную Джоном Толкином, однако в таком случае непонятно, о каком именно языке эльфов говорит общественник, так как писатель говорил о разных диалектах и разных исторических формах этого языка.

Ранее стало известно, что участок природного ландшафта в Уэльсе оказался под угрозой разрушения из-за мемориала в честь эльфа Добби из вселенной «Гарри Поттера». Туристы стали оставлять там носки, которые загрязняют территорию.

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      Марк Леонов
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