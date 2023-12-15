В Ростовской области ФСБ задержала украинца за шпионаж

В Ростовской области ФСБ задержала украинца, шпионившего за ВС России

В Ростовской области задержали 40-летнего гражданина Украины, шпионившего за Вооруженным силами (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина собирал и передавал украинской разведке информацию о местах дислокации воинских подразделений российской армии. Он общался с агентами в интернет-мессенджере. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать эти данные для нанесения ударов.

Отмечается, что у задержанного изъяли средства связи, которые он использовал для связи с украинскими спецслужбами.

Ранее стало известно, что в Алании сотрудники ФСБ задержали 34-летнего гражданина Украины за шпионаж.