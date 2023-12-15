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11:20, 15 декабря 2023Забота о себе

В сети поделились идеями досуга в случае нового карантина

Фото: maroke / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети рассказали, чему они посвятят свой досуг в случае, если будет объявлен карантин — как во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Своими идеями они поделились на форуме Reddit.

Многие признались, что на этот раз не будут бороться с тревожностью с помощью алкоголя, а вместо этого займутся спортом.

Пандемия превратила меня из иногда пьющего в настоящего алкоголика. Я работал из дома, из-за чего был постоянно один и тревожился, а алкоголь был всегда под рукой. Борюсь с зависимостью с тех пор

octopopпользователь Reddit

Я приведу себя в прекрасную форму. В прошлый карантин я начал заниматься спортом, но не думал, что все затянется, потому не выработал соответствующий режим дня

benign_listenerпользователь Reddit

Для других строгие условия карантина могли бы стать шансом на примирение с близкими.

Выброшу белый флаг и вернусь жить к матери. Если бы я сделал это в прошлый раз, провел бы последние полтора года жизни моего отца с ним

willingisnotenoughпользователь Reddit
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Пользователи, арендующие квартиры вместе с другими людьми, признались, что пересмотрят свои взгляды на ренту.

Арендую самое большое жилье на одного, какое смогу позволить. Соседи — это класс, но нужно где-то изолироваться. И плохо, когда твое личное пространство и потребности становятся предметом обсуждения

thenewmadmaxпользователь Reddit

Ранее в сети рассказали о странных и жутких вещах, которые они находили, переехав в новые дома. Один из пользователей рассказал, что его семья во время ремонта сломала одну из стен 400-летнего дома и нашла за ней «идеально прибранную спальню 1800-х годов».

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      Александра Лисица
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