В США потеряли папку с разведданными о России и за два года не смогли ее найти

CNN: спецслужбы США больше двух лет не могут найти папку с данными о России

Американские спецслужбы больше двух лет не могут найти папку с документами о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в конце президентства Дональда Трампа пропала папка с секретными разведданными о предполагаемом вмешательстве России в выборы. Это вызвало тревогу среди сотрудников разведки из-за высокой степени секретности документов.

Как сообщается, в папке содержались источники и методы, которые легли в основу оценки правительства США о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Представители Конгресса США с допуском к совершенно секретной информации могли ознакомиться с этими разведданными только в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

Однако в 2022 году представители разведки проинформировали руководителей комитета Сената по разведке о пропавших материалах.

Ранее разведка США обвинила Россию в попытке повлиять на промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году. Разведывательное сообщество полагает, что Россия будет пытаться и вновь вмешаться в результаты выборов.