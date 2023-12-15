В США потеряли папку с разведданными о России и за два года не смогли ее найти
Американские спецслужбы больше двух лет не могут найти папку с документами о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, в конце президентства Дональда Трампа пропала папка с секретными разведданными о предполагаемом вмешательстве России в выборы. Это вызвало тревогу среди сотрудников разведки из-за высокой степени секретности документов.
Как сообщается, в папке содержались источники и методы, которые легли в основу оценки правительства США о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Представители Конгресса США с допуском к совершенно секретной информации могли ознакомиться с этими разведданными только в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.
Однако в 2022 году представители разведки проинформировали руководителей комитета Сената по разведке о пропавших материалах.
Ранее разведка США обвинила Россию в попытке повлиять на промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году. Разведывательное сообщество полагает, что Россия будет пытаться и вновь вмешаться в результаты выборов.