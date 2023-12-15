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10:02, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

В США назвали одно действие Конгресса рождественским подарком Путину

NY: Байден назвал рождественским подарком для Путина неутверждение помощи Киеву

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден назвал рождественским подарком для президента России Владимира Путина исход, при котором Конгресс США не утвердит военную помощь Украине. Об опасности этого действия для Киева американских политиков высказалась журналистка The New Yorker Сьюзен Глассер.

Автор материала вспомнила одно из высказываний Байдена на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер США заявил, что Конгресс преподнесет Путину огромный рождественский подарок, если уйдет на перерыв и не утвердит помощь Киеву.

«И президент США, и его украинский коллега предупреждали об опасностях бездействия Конгресса, в то же время, по сути, признавая, что они мало что могут сделать, чтобы предотвратить это», — отметила журналистка.

Также Глассер обратила внимание на слова Байдена о помощи Украине. Раньше американский лидер говорил о поддержке Киева в том объеме, в котором потребуется. Сейчас же президент заявил, что страна будет помогать Украине, пока она может.

Встреча Байдена и Зеленского состоялась 12 декабря. Переговоры лидеров стран проходят на фоне сложностей, связанных с выделением Украине военной помощи от США. В начале декабря представители Конгресса США выступили против дальнейшей поддержки Украины. Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг предположила, что у Вашингтона могут кончиться ресурсы для оказания помощи Киеву.

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      Мария Большакова
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