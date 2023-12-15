В ВСУ рассказали о безуспешных попытках получить от США вертолеты AH-1Z Viper

Полковник ВСУ Кулькевич: Киев не смог получить от США вертолеты AH-1Z Viper

Киев просил у Вашингтона списанные в США вертолеты AH-1Z Viper, но так и не смог их получить. О безуспешных попытках договориться рассказал полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кулькевич в интервью The Times.

«Переговоры велись на протяжении нескольких месяцев о предоставлении 16-24 вертолетов», — говорится в сообщении.

По словам полковника, переговоры застопорились из-за обсуждения нового финансирования для Украины в Конгрессе. «Мы попросили о них три месяца назад... Мы не просим об Apache (вертолеты — прим. «Ленты.ру»), потому что чем сложнее системы летательного аппарата, тем больше времени необходимо для переобучения», — сообщил Кулькевич.

Издание отмечает, что украинские пилоты совершают вылеты на вертолетах, собранных в 1960-70-х годах. При этом из-за неисправностей и дефицита ракет, многие миссии вынужденно отменяются.

Ранее агентство Reuters сообщило, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для истребителей F-16. Эксперт Келли Грико отметил, что эти самолеты хрупкие и им нужна длинная и очень гладкая полоса.