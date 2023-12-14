Стало известно о непригодности для F-16 взлетных полос на Украине

Reuters: взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для истребителей F-16

Взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters.

«Самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», — говорится в сообщении.

Со слов эксперта Келли Грико стало известно, что истребитель F-16 хрупкий и ему нужна длинная и очень гладкая полоса. При этом украинские пилоты будут выполнять операции «в суровых условиях». «Это не тот самолет, который может это сделать», — сказала эксперт.

Ранее в МИД России сообщили, что взлет F-16 с авиационных баз Польши, Румынии и Словакии приравнивается к участию этих стран в конфликте на Украине.