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16:09, 13 декабря 2023Мир

Россия приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

МИД России: взлет F-16 с баз стран НАТО приравнивается к участию в конфликте

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Взлет истребителей F-16 с авиационных баз Польши, Румынии и Словакии приравнивается к участию этих стран в конфликте на Украине. Об этом заявил глава делегации от МИД России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

«Решительно предупреждаем, что применение истребителей [F-16] с территории указанных стран-членов НАТО [Польши, Румынии и Словакии] будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — констатировал Гаврилов.

По словам дипломата, США и их сателлиты больше не скрывают «агрессивный характер своей политики за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин» и продолжают генерировать угрозы безопасности на западных границах России. «В национальных и коалиционных доктринальных установках государств НАТО закрепляются претензии на глобальное и региональное доминирование, добиваться которого планируется с применением военной силы», — уточнил он.

Ранее Гаврилов заявил, что США и их союзники разрушают архитектуру контроля над вооружениями из-за нарушения основных положений фундаментальных документов в данной сфере. По его словам, они игнорируют даже соглашения по легкому стрелковому оружию и их непередаче в зоны конфликтов.

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      Дарья Балацкая
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