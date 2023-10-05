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13:13, 5 октября 2023Мир

МИД России заявил о разрушении США архитектуры контроля над вооружениями

МИД России: США и их сателлиты разрушают архитектуру контроля над вооружениями

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

США и их сателлиты разрушают архитектуру контроля над вооружениями из-за нарушения основных положений фундаментальных документов в данной сфере. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

«[Контроля над вооружениями] практически нет, потому что американцы и их сателлиты практически разрушили все основы и даже все политически-обязывающие документы, которые приняли в ОБСЕ», — заявил дипломат.

Гаврилов добавил, что речи о глобальных договорах даже не идет. Здесь, по его мнению, полностью игнорируются даже соглашения по легкому стрелковому оружию и непередаче оружия в зоны конфликтов.

Ранее заместитель главы делегации России в ООН Константин Воронцов заявил, что Москва встревожена потенциальной эскалацией из-за действий США по развертыванию вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Оружие России
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