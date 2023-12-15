Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:22, 15 декабря 2023Среда обитания

«Ваня» снес «Украину»

Циклон «Ваня» повредил вывеску гостиницы «Украина» в Воронеже
Архивное фото

Архивное фото. Скриншот: Google Карты

В Воронеже сильный ветер под влиянием циклона «Ваня» повредил вывеску «Украина» с одноименной гостиницы, в результате чего у той исчезло название. О том, что атмосферный вихрь снес часть конструкции, сообщило издание «Подъем».

Местные жители и воронежские СМИ, заметив пропажу, заинтересовались ситуацией и предположили, что вывеска была снята из-за деукраинизации. Однако позже выяснилось, что виновником произошедшего стал порывистый ветер, который повредил часть конструкции, и ее забрали на ремонт.

Руководитель сети «Мир гостиниц» Валентина Сотникова рассказала журналистам, что конструкция сильно пострадала из-за непогоды и почти перестала гореть. «Да там просто проблемы с освещением, с подсветкой. Я не знаю, чего там раздули. Вывеска почти не светилась. Монтажники сняли, а все сразу раздули. По бумагам у нас отель "Украина", в Москве тоже "Украина". Чисто для ремонта подсветки, ну, может быть, дизайн изменят», — уточнила она. Сотникова добавила, что не знает, когда вывеску починят и вновь установят на место, так как в городе бушует непогода.

Циклон, получивший от метеорологов из Германии имя «Ваня», в данный момент оказывает влияние на погоду в Центральной России. Ранее в этот же день стало известно, что из-за него высота сугробов в Москве побила рекорд почти 150-летней давности, достигнув полуметра.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине в зале заседаний произошел взрыв, ранены более 20 человек. Гранаты подорвал депутат от партии Зеленского

      Директору охраняющего брянскую гимназию ЧОПа заменили меру пресечения

      Звезда «Дома-2» рассказал о камере в туалете

      В МИД рассказали о выгоде Украины для США

      Психолог рассказала о способах обезопасить родственника с деменцией

      «АвтоВАЗ» рассказал о росте цен с февраля 2022 года

      Грабители украли у туриста часы за 50 миллионов рублей и скрылись на самокатах

      Названо любимое видео россиян

      Набиуллина объяснила необходимость повышения ключевой ставки

      На Урале родители потеряли сына из-за гирлянды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости