«Ваня» снес «Украину»

Циклон «Ваня» повредил вывеску гостиницы «Украина» в Воронеже

В Воронеже сильный ветер под влиянием циклона «Ваня» повредил вывеску «Украина» с одноименной гостиницы, в результате чего у той исчезло название. О том, что атмосферный вихрь снес часть конструкции, сообщило издание «Подъем».

Местные жители и воронежские СМИ, заметив пропажу, заинтересовались ситуацией и предположили, что вывеска была снята из-за деукраинизации. Однако позже выяснилось, что виновником произошедшего стал порывистый ветер, который повредил часть конструкции, и ее забрали на ремонт.

Руководитель сети «Мир гостиниц» Валентина Сотникова рассказала журналистам, что конструкция сильно пострадала из-за непогоды и почти перестала гореть. «Да там просто проблемы с освещением, с подсветкой. Я не знаю, чего там раздули. Вывеска почти не светилась. Монтажники сняли, а все сразу раздули. По бумагам у нас отель "Украина", в Москве тоже "Украина". Чисто для ремонта подсветки, ну, может быть, дизайн изменят», — уточнила она. Сотникова добавила, что не знает, когда вывеску починят и вновь установят на место, так как в городе бушует непогода.

Циклон, получивший от метеорологов из Германии имя «Ваня», в данный момент оказывает влияние на погоду в Центральной России. Ранее в этот же день стало известно, что из-за него высота сугробов в Москве побила рекорд почти 150-летней давности, достигнув полуметра.