Ведущая «Давай поженимся!» раскритиковала молодое поколение

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова заявила, что молодое поколение не знает цены деньгам. С критикой тех, кто родился после 2000-го года, она выступила в Telegram.

Сябитова рассказала, что ее дети, как и другие россияне, рожденные в 1990-х годах, были воспитаны как помощники своим родителям. Как объяснила сваха, они в раннем возрасте поняли, что деньги и игрушки нужно зарабатывать собственным трудом. С этим поколением детей она сравнила тех, кто родился в 2000-х годах. Она обвинила современную молодежь в том, что они не осознают ценности вещей и денег, потому что получали желаемое по первому требованию.

«С трудом умеющие разогреть еду в микроволновке, получающие все по малейшей слезинке», — описала она представителя молодежи. По ее мнению, молодые люди будут разрушать то, что успели сделать их предшественники.

У Сябитовой двое детей: сын Денис и дочь Ксения.

Ранее Сябитова посоветовала одиноким россиянкам встречать Новый год на Красной площади в Москве. Она заявила, что в этом месте существует высокая вероятность познакомиться с мужчиной.