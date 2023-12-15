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13:05, 15 декабря 2023Бывший СССР

Вице-премьер России встретился с Пашиняном

Вице-премьер России Оверчук обсудил с Пашиняном председательство Армении в ЕАЭС

Фото: Tigran Mehrabyan / Reuters

Вице-премьер России Алексей Оверчук провел в Ереване встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале правительства России.

В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы отношений двух стран в рамках работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также развитие сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, в 2024 году председательство в органах ЕАЭС перейдет от Москвы к Еревану.

«Надеемся, что в год армянского председательства в ЕАЭС мы сможем продолжить совместную созидательную работу в двустороннем и многостороннем форматах в рамках ЕАЭС и СНГ, направленную на устойчивое развитие нашего общего Евразийского региона», — отметил Оверчук.

В свою очередь, премьер-министр Армении подчеркнул, что власти республики представили проект «Перекресток мира» и готовы разблокировать региональную транспортную инфраструктуру на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности.

«Перекресток мира» — проект правительства Армении, направленный на разблокировку коммуникаций в регионе после 44-дневной войны. Премьер-министр республики впервые представил проект на международном форуме в Тбилиси осенью 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выход Армении из СНГ, Евразийского экономического сообщества и ОДКБ не будет в ее интересах. Он также отметил, что отсутствие премьер-министра республики на совместных мероприятиях «не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях».

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      Александр Курбатов
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