Путин оценил перспективу выхода Армении из СНГ

Путин заявил, что выход Армении из СНГ не будет в ее интересах

Выход Армении из СНГ, Евразийского экономического сообщества и ОДКБ не будет в ее интересах. Так перспективу выхода Армении из СНГ оценил президент России в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». «Лента.ру» ведет трансляцию программы во «ВКонтакте».

«В конечном итоге это все равно выбор государства. Что касается отсутствия премьер-министра Армении на общих мероприятиях, мы знаем, что это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях», — заявил российский лидер.

Президент также высказался о признании Арменией Карабаха частью Азербайджана. По его словам, Ереван особенно не сообщал Москве о планах принять такое решение.