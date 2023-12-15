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12:05, 15 декабря 2023Мир

Во Франции одобрили вето Венгрии на помощь Украине

Глава партии «Патриоты» Филиппо: Венгрия сэкономит Франции 10 миллиардов евро
СюжетСанкции против России:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вето Венгрии на финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро позволит сэкономить Франции 10 миллиардов евро. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) сообщил Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По словам политика, венгерское вето помешает инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен передать средства европейцев президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Браво Венгрии, которая наложила вето на 50 миллиардов евро, которые Урсула хотела отдать Зеленскому! Это сэкономит Франции 10 миллиардов евро!» — одобрил он решение Венгрии.

Ранее Филиппо раскритиковал анонсированный Еврокомиссией 12-й пакет санкций против России, предположив, что с его помощью фон дер Ляйен хочет порадовать Зеленского.

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      Глеб Бажуткин
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