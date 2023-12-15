Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:07, 15 декабря 2023Россия

Водитель не уступил дорогу скорой и вынудил россиянку рожать на улице

В Южно-Сахалинске ДТП с участием скорой с беременной женщиной закончилось родами

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Южно-Сахалинске водитель не уступил дорогу скорой с роженицей в салоне, спровоцировал ДТП и тем самым вынудил россиянку рожать прямо на улице. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства здравоохранения Сахалинской области.

По сообщению представителей местного Минздрава, скорая с включенными проблесковыми маячками пыталась доехать до перинатального центра, но на одном из перекрестков столкнулась с другим автомобилем, водитель которого также хотел проехать дорожную развязку.

В результате ДТП никто не пострадал, однако уже через несколько минут после столкновения у женщины начались схватки. «Весь процесс занял чуть больше 10 минут. На свет появилась девочка. Состояние ее и мамы удовлетворительное. Направленный к месту аварии второй автомобиль скорой помощи доставил роженицу и новорожденного ребенка в медицинское учреждение», — рассказали в региональном Минздраве.

Ранее, в сентябре, во Владимирской области семь человек пострадали в аварии с участием автомобиля скорой помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ обстреляли Мариуполь впервые за полгода. Киев запустил по городу три дальнобойные ракеты

      Российские подростки заманивали мигрантов на свидания и избивали их под камеру

      Шольц отправил Орбана «сходить за кофе» из-за провала по Украине

      В аэропорту полицейских заподозрили в краже десяти миллионов из багажа пассажира

      Финалист «Фабрики звезд» рассказал об алкоголе на проекте

      Долги других стран перед Россией выросли

      Овечкин обновил личный антирекорд по матчам без голов в НХЛ

      Девушка добилась ареста жениха за попытку жениться на другой

      Московские школьники и студенты нашли уникальные архивные документы

      Живущая с родителями 37-летняя женщина объяснила свой необычный выбор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости