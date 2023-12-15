Водитель не уступил дорогу скорой и вынудил россиянку рожать на улице

В Южно-Сахалинске ДТП с участием скорой с беременной женщиной закончилось родами

В Южно-Сахалинске водитель не уступил дорогу скорой с роженицей в салоне, спровоцировал ДТП и тем самым вынудил россиянку рожать прямо на улице. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства здравоохранения Сахалинской области.

По сообщению представителей местного Минздрава, скорая с включенными проблесковыми маячками пыталась доехать до перинатального центра, но на одном из перекрестков столкнулась с другим автомобилем, водитель которого также хотел проехать дорожную развязку.

В результате ДТП никто не пострадал, однако уже через несколько минут после столкновения у женщины начались схватки. «Весь процесс занял чуть больше 10 минут. На свет появилась девочка. Состояние ее и мамы удовлетворительное. Направленный к месту аварии второй автомобиль скорой помощи доставил роженицу и новорожденного ребенка в медицинское учреждение», — рассказали в региональном Минздраве.

Ранее, в сентябре, во Владимирской области семь человек пострадали в аварии с участием автомобиля скорой помощи.