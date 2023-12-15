Врач объяснил нежелание людей заниматься сексом в определенный день

Семейный врач из Великобритании Бабак Ашрафи рассказал, что 15 декабря — самый асексуальный день в году: именно в эту дату люди чаще всего отказываются от интимной близости. Мнение специалиста приводит издание Daily Mail.

Нежелание заниматься сексом в определенную дату Ашрафи объяснил сезонным снижением половой активности. По его подсчетам, именно 15 декабря можно назвать днем, когда люди максимально не склонны к интимным контактам по разным причинам — от сезонного аффективного расстройства до сухости влагалища из-за холодной погоды.

Ашрафи добавил, что на уровень полового влечения также может влиять стресс, предшествующий новогодним и рождественским праздникам.

К тому же, по словам специалиста, зимой люди чаще ощущают слабость и сонливость из-за недостатка солнечного света. В результате многим не хочется тратить энергию на секс.

Ашрафи порекомендовал чаще гулять днем и заниматься гимнастикой, чтобы повысить либидо. Если же жизнь отравляет депрессия, без помощи специалиста не обойтись, резюмировал он.

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