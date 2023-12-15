Врач предупредил об одной уловке фармацевтов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил россиян об уловке фармацевтов, связанной с одним видом лекарств. Выпуск, где он раскрыл эти подробности, доступен на платформе «Смотрим».

Специалист заявил, что продажа средств от паразитов является уловкой фармацевтов. «У нас сначала тебя запугивают паразитами, а потом дают [в аптеке] всевозможные эти паразитарные травки и средства. Это очень хороший бизнес», — рассказал Мясников.

Он также напомнил россиянам, что наличие паразитов должно быть подтверждено анализами. «Любой, кто говорит, что, [если] у вас чешется, кружится, болит и так далее, — это паразиты, это обманщик. И, кстати, как правило, умышленный», — заключил Мясников.

Ранее шеф-повар Глеб Астафьев предупредил о популярной уловке маркетологов. По его словам, вид моркови «беби-карот» — это не специальный сорт, а обрезанная большая морковь.