Врач предупредил об опасности порвать горло и барабанные перепонки при чихании

Лор Мисировс: задерживание чихания может привести к разрыву барабанных перепонок

Если зажимать нос и рот во время чихания, можно порвать горло, рассказал лор Рашадс Мисировс из Шотландского университета респираторных заболеваний. Об этой опасности он предупредил в беседе с «Би-би-си».

По словам Мисировса, нужно всегда позволять себе чихать беспрепятственно, поскольку задерживание этого процесса может привести к разрыву барабанных перепонок, кровоизлиянию в глаза или нос, разрыву аневризмы или трещинам в ребрах. «Нужно аккуратно прикрыть лицо рукой или внутренней стороной локтя, чтобы вирусы, слюна и слизь не брызгали на окружающих», — посоветовал врач.

Сам Мисировс признался, что пользуется другой техникой. «Я прижимаю большой палец к верхней губе под носом, не блокируя ноздри, на несколько секунд. С открытыми ноздрями чихание проходит проще, если не удается сдержаться», — заключил он.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда, страдавший от аллергии на цветение, находился за рулем, когда ощутил потребность чихнуть. Он побоялся делать это в полную силу из-за опасения зажмуриться и потерять контроль над транспортным средством, зажал нос и рот и порвал трахею.