Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:13, 14 декабря 2023Из жизни

Мужчина неудачно чихнул и порвал трахею

IFL Science: аллергик из Таиланда неудачно чихнул и порвал трахею

Фото: Eugene Chystiakov / Unsplash

Мужчина порвал трахею из-за того, что неудачно чихнул. Об этом пишет IFL Science, ссылаясь на первоисточник публикации в медицинском журнале BMJ Case Reports.

Житель Таиланда, страдавший от аллергии на цветение, находился за рулем, когда ощутил потребность чихнуть. Он побоялся делать это в полную силу из-за опасения зажмуриться и потерять контроль над транспортным средством. Поэтому аллергик зажал нос и закрыл рот, сдержав чих внутри. Однако сразу после этого он ощутил сильную боль в шее, и она начала опухать.

К тому времени, когда он доехал до больницы, отек не спал. И хотя мужчина не испытывал проблем с дыханием, говорением или глотанием, он почти не мог двигать шеей. При давлении на чувствительную область доктора слышали характерный хруст, который медики называют крепитацией. Пациенту сделали рентген, выявивший хирургическую эмфизему, которые часто возникают в результате травм, когда воздух попадает под кожу. Последующая компьютерная томография показала разрыв в трахее длиной два миллиметра, шириной два миллиметра и глубиной пять миллиметров.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Спонтанная перфорация трахеи, вызванная сдерживанием чихания, случается крайне редко. Закрыв нос и рот, мужчина увеличил давление в верхних дыхательных путях более чем в 20 раз по сравнению с нормальным значением, возникающим во время чихания. Хотя пациенту не потребовалась операция и его выписали после двух дней наблюдения, а через пять недель разрыв полностью зажил, врачи рекомендуют людям воспринимать этот случай как предостережение и чихать с открытым ртом.

В 2018 году сообщалось о похожем случае: тогда 34-летний житель Великобритании зажал нос и плотно закрыл рот, когда ему хотелось чихнуть, и почувствовал, что в шее что-то лопнуло. Врачи заключили, что при попытке задержать чихание у мужчины произошел спонтанный разрыв стенки глотки. Пациенту ввели желудочный зонд, через который он получал пищу в течение следующих семи дней.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Песков прокомментировал информацию о месте размещения предвыборного штаба Путина

      В России создали топливо из пакетов

      Россиянин заработал 600 тысяч рублей на шантаже невесты интимными снимками

      Советник Байдена обсудил ситуацию в секторе Газа с принцем Саудовской Аравии

      Алессандра Амбросио снялась в откровенных образах для Vogue

      На Украине суд продилил арест пытавшемуся угнать российский самолет военному

      МОК перепутал количество отобравшихся на Олимпийские игры-2024 россиян

      Супруга Щербакова отреагировала на новость о его борьбе с раком

      Экономист рассказал об эффекте от рекордных запасов золота России

      В Турции заявили о влиянии ситуации в Газе на принятие Швеции в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости