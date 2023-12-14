Мужчина неудачно чихнул и порвал трахею

IFL Science: аллергик из Таиланда неудачно чихнул и порвал трахею

Мужчина порвал трахею из-за того, что неудачно чихнул. Об этом пишет IFL Science, ссылаясь на первоисточник публикации в медицинском журнале BMJ Case Reports.

Житель Таиланда, страдавший от аллергии на цветение, находился за рулем, когда ощутил потребность чихнуть. Он побоялся делать это в полную силу из-за опасения зажмуриться и потерять контроль над транспортным средством. Поэтому аллергик зажал нос и закрыл рот, сдержав чих внутри. Однако сразу после этого он ощутил сильную боль в шее, и она начала опухать.

К тому времени, когда он доехал до больницы, отек не спал. И хотя мужчина не испытывал проблем с дыханием, говорением или глотанием, он почти не мог двигать шеей. При давлении на чувствительную область доктора слышали характерный хруст, который медики называют крепитацией. Пациенту сделали рентген, выявивший хирургическую эмфизему, которые часто возникают в результате травм, когда воздух попадает под кожу. Последующая компьютерная томография показала разрыв в трахее длиной два миллиметра, шириной два миллиметра и глубиной пять миллиметров.

Спонтанная перфорация трахеи, вызванная сдерживанием чихания, случается крайне редко. Закрыв нос и рот, мужчина увеличил давление в верхних дыхательных путях более чем в 20 раз по сравнению с нормальным значением, возникающим во время чихания. Хотя пациенту не потребовалась операция и его выписали после двух дней наблюдения, а через пять недель разрыв полностью зажил, врачи рекомендуют людям воспринимать этот случай как предостережение и чихать с открытым ртом.

В 2018 году сообщалось о похожем случае: тогда 34-летний житель Великобритании зажал нос и плотно закрыл рот, когда ему хотелось чихнуть, и почувствовал, что в шее что-то лопнуло. Врачи заключили, что при попытке задержать чихание у мужчины произошел спонтанный разрыв стенки глотки. Пациенту ввели желудочный зонд, через который он получал пищу в течение следующих семи дней.