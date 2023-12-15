Врач предупредила о симптомах аллергии на новогоднюю елку

Терапевт Сотери: чтобы избежать аллергии на ель, нужно помыть ее водой из шланга

Чиханье и кашель в новогодний период могут говорить об аллергию на елку, если дома установили живое дерево, предупредила терапевт Кики Сотери. Эти и другие симптомы аллергии на хвойные деревья она перечислила в беседе с Express.

По словам Сотери, признаки такой аллергии сходны с симптомами сезонных аллергий. «Это чиханье, кашель, насморк, слезящиеся глаза и дискомфорт в глазах. Такую аллергию могут вызвать пятна плесени и пыльца, которые могут быть на хвойном дереве», — отметила она.

Кроме того, в настоящем дереве могут жить пылевые клещи, которые также вызывают симптомы аллергии, сказала Сотери. Врач уточнила, что перед тем, как внести дерево домой, его нужно помыть водой из шланга, а после высушить. Кроме того, при установке живой ели она посоветовала пользоваться перчатками, чтобы избежать аллергии. Ставить такую елку терапевт предложила в не слишком теплой и не слишком холодной комнате, а при признаках аллергии принять антигистаминное средство и не подходить к дереву близко.

Ранее гаст­роэнтеролог Вероника Корнилова предупредила, что некоторые сочетания популярных новогодних блюд могут быть вредны для здоровья. По словам Корниловой, если перед Новым годом человек начал придерживаться строгой диеты, ее нельзя резко заканчивать в праздничную ночь.