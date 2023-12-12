Россиян предупредили о вредных сочетаниях продуктов на новогоднем столе

Некоторые сочетания популярных новогодних блюд могут быть вредны для здоровья, предупредила гаст­роэнтеролог Вероника Корнилова. В комментарии для издания aif.ru врач рассказала россиянам, как правильно питаться в новогоднюю ночь.

По словам Корниловой, если перед Новым годом человек начал придерживаться строгой диеты, ее нельзя резко заканчивать в праздничную ночь. Она посоветовала заканчивать диету за пару недель до застолья и постепенно расширять рацион, чтобы организм смог подготовиться к смене питания.

«За столом ешьте медленно, не забывая тщательно пережевывать пищу. Это важно не только для этикета. Измельчая во рту каждый кусочек, можно снизить нагрузку на органы пищеварения», — посоветовала врач.

Корнилова также призвала не совмещать за праздничным столом разные виды белковой пищи: рыбу с кисломолочными продуктами, а также морепродукты с сыром. Подобное разнообразие, по заверению гастроэнтеролога, приведет к перегрузке системы пищеварения. Лучше всего для здоровья, если на столе будет присутствовать максимум три-четыре блюда, заключила она.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о полезном рецепте оливье. В частности, она посоветовала готовить традиционный новогодний салат с телятиной или мясом птицы вместо колбасы.